Inzaghi lontano dall’Italia ma al centro di tutto | l’Al-Hilal vola e lui batte record

Inzaghi, lontano dall’Italia, è protagonista in Arabia con Al-Hilal, raggiungendo record e risultati sorprendenti. La sua avventura all’estero si conferma un successo, riflettendo la sua crescita professionale e personale. La serenità familiare e la determinazione sono alla base di questa scelta, che sta portando l’ex tecnico dell’Inter a nuovi traguardi e a consolidare il suo nome nel calcio internazionale.

Inzaghi continua a brillare in Arabia: risultati, numeri e serenità familiare spiegano la scelta dell'ex tecnico dell'Inter. L'avventura di Simone Inzaghi in Arabia Saudita procede a ritmo altissimo. L'ex allenatore dell' Inter, dopo il trasferimento estivo all' Al-Hilal, non ha più fatto ritorno in Italia e, a distanza di sei mesi, quella che inizialmente era una scommessa si è trasformata in una scelta pienamente confermata sotto ogni punto di vista. A raccontarlo è Repubblica, che sottolinea come Inzaghi e la sua famiglia si siano inseriti rapidamente nella nuova realtà di Riad, trovando equilibrio e serenità anche fuori dal campo.

