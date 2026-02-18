Morto Vincenzo D' Agostino paroliere di Gigi D' Alessio e Sal Da Vinci da Non dirgli mai a Rossetto e caffè

Vincenzo D'Agostino, noto paroliere di Gigi D'Alessio e Sal Da Vinci, è morto a causa di una grave malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo della musica italiana, dove aveva scritto testi di successo come

Il mondo della musica a lutto: è morto a 64 anni Vincenzo D’Agostino, paroliere che ha firmato tantissimi successi tra cui i testi di “Non dirgli mai” di Gigi D’Alessio e “Rossetto e Caffè” di Sal Da Vinci. E proprio i due cantanti sono stati tra i primi a ricordare il collega e amico che da qualche mese stava combattendo contro un tumore ai polmoni. La morte lo ha colto nell’Ospedale del Mare di Napoli per un arresto cardiaco conseguente a una crisi respiratoria. Morto il paroliere Vincenzo D’Agostino: i ricordi di Gigi D’Alessio e Sal Da Vinci “Senza parole”, ha scritto D’Alessio sui suoi profili social, aggiungendo un cuore spezzato a corredo di uno scatto con D’Agostino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

