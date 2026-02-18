E' morto Vincenzo D' Agostino lo storico paroliere di Gigi D' Alessio Tra le sue hit Rossetto e caffè con Sal Da Vinci

Vincenzo D'Agostino, noto paroliere napoletano, è morto a 64 anni a causa di una lunga malattia. La sua scomparsa colpisce profondamente il mondo della musica, visto che aveva scritto più di 3.600 canzoni. Tra i suoi lavori più famosi ci sono le hit di Gigi D’Alessio, come

Lutto nel mondo della musica napoletana. Aveva scritto oltre 3600 canzoni Si è spento a 64 anni il paroliere Vincenzo D'Agostino dopo una lunga malattia. Autore di oltre 3.600 canzoni, vantava collaborazioni con i più grandi artisti della musica napoletana, tra cui Gigi D'Alessio per 'Non dirgli mai' "Annarè", "Cient'anne", e ‘Mon amour’, per citarne alcune, Gigi Finizio, Mario Merola, Nino D'Angelo, Carmelo Zappulla, Anna Tatangelo, Annalisa Minetti, Tony Colombo. Di recente aveva firmato con Sal Da Vinci anche la hit del 2025 ‘Rossetto e caffè’. Tra i primi a esprimere il cordoglio per la scomparsa del Mogol della musica partenopea Tony Colombo con un lapidario “É fernuto Napule”, accompagnato da un cuore spezzato.🔗 Leggi su Napolitoday.it

E’ morto Vincenzo D’Agostino, paroliere per D’Alessio e autore di ‘Rossetto e caffè’Vincenzo D’Agostino, noto paroliere napoletano, è morto a causa di una lunga malattia che lo aveva indebolito negli ultimi mesi.

È morto Vincenzo D’Agostino, il paroliere di Gigi d’Alessio aveva 65 anniVincenzo D’Agostino, noto paroliere italiano, è morto all’età di 65 anni, dopo una lunga malattia che aveva compromesso la sua salute negli ultimi mesi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.