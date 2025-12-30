Socialisti democratici siciliani | medaglia Balabanoff-Kuliscioff a Fernanda Contri giurista che difese sempre Falcone
In occasione del centenario della morte di Anna Kuliscioff e del sessantesimo di Angelica Balabanoff, i Socialisti Democratici Siciliani hanno istituito la medaglia Balabanoff-Kuliscioff. Questo riconoscimento rende omaggio alle due figure fondamentali del socialismo riformista, con un particolare riferimento a Fernanda Contri, giurista nota per aver sempre difeso Giovanni Falcone.
Nel centenario della morte di Anna Kuliscioff (scomparsa il 29 dicembre 1925) e nel sessantesimo anniversario del trapasso di Angelica Balbanoff (mancata il 25 novembre 1965), i socialisti democratici siciliani hanno istituito una medaglia intitolata alle due madri del socialismo riformista. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
