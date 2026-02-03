Luciano Violante ha sorpreso tutti con il suo ultimo gesto. Dopo aver sostenuto pubblicamente il Sì al referendum, ha scritto al Corriere per chiarire che in realtà non si schiera né completamente a favore né contro. La sua posizione? Un “Forse” che lascia spazio a molte interpretazioni, proprio mentre il dibattito si infiamma e le urne si avvicinano.

Non cambia mai. Luciano Violante si era espresso per il Sì al referendum. Avuta la sensazione che il No potesse vincere, ha chiesto uno spazietto sul Corriere per comunicare che lui è per il Forse. Il Papa e la funzione delle Olimpiadi per la Pace. Che ove mai la parola di Cristo non arrivasse, vedi mai che ce la faccia quella del Coni. Niscemi. Decenni a difesa dell'edilizia abusiva, decenni di guida del Comune, decenni ad attaccare il condono edilizio degli altri e a promuovere sottotraccia quello dei suoi. Poi capita una frana. E invece che mettere mano all'eredità dei nonni, ivi compresa la cartella dei debiti e delle colpe, la vispa teresa italo-svizzera che guida le ultime masse, sbraita contro i malvissuti che sarebbero causa del danno.

© Ilfoglio.it - Il "forse" di Luciano Violante, le Olimpiadi della pace e la strana coerenza di Niscemi

La recente dichiarazione della Cei sulla definizione di

Questa mattina ad Adelfia un edificio è crollato improvvisamente.

