Cagliari e Lazio non si fanno male In Sardegna il match finisce in parità senza reti

Cagliari e Lazio si sono affrontate senza segnare, a causa di un equilibrio difensivo tra le due squadre. La partita si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, impedendo a entrambe di portare a casa i tre punti. In campo, il Cagliari ha mostrato una certa solidità, ma ha faticato a creare occasioni da gol. La Lazio, invece, ha cercato di controllare il ritmo, senza riuscire a superare la linea difensiva avversaria.

Cagliari - Lazio 0-0 Cagliari (4-3-3): Caprile 6; Ze Pedro 6.5, Mina 5.5, Dossena 6, Obert 6.5; Adopo 6.5, Mazzitelli 5.5 (42' st Idrissi 6), Sulemana 6; Palestra 6.5, Kilicsoy 5.5 (43' st Zappa sv), Esposito 6 (28' st Trepy 6). In panchina: Sherri, Ciocci, Albarracin, Liteta, Mendy, Pavoletti, Raterink, Rodriguez. Allenatore: Pisacane 6.5 Lazio (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Provstgaard 5.5, Romagnoli 6, Pellegrini 5.5 (27' st Nuno Tavares 6); Belahyane 5.5, Rovella 6 (15' st Cataldi 6), Taylor 6; Isaksen 5.5 (15' st Cancellieri 6), Maldini 5.5 (27' st Ratkov 6), Zacccagni 5.