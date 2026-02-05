Thuram potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione. La domanda circola tra i tifosi dopo la vittoria del club in Coppa Italia, che ha garantito all’Inter il passaggio tra le quattro migliori squadre della competizione. Ora si pensa al futuro del francese, con alcuni che si chiedono se continuerà a vestire la maglia nerazzurra o se cambierà aria già nel prossimo mercato.

In cornice di Monza, una vittoria netta ha assicurato all’Inter l’ingresso tra le quattro forze prime della Coppa Italia. La sfida ha visto una chiara rete di Bonny e un gol di Diouf, entrambi supportati da una combinazione iniziale tra Kamate, al debutto, e Marcus Thuram che ha fornito gli assist decisivi. L’evento ha trasformato la serata in un momento di valutazione sulle dinamiche offensive e sulle scelte di mercato della squadra. La formazione nerazzurra ha padroneggiato la partita, chiudendo con un punteggio di 2-1 contro il Torino. Le reti, realizzate da Bonny e Diouf, hanno trovato assist aggiuntivi grazie al debutto di Kamate e al contributo di Thuram. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Dopo la partita tra Inter e Pisa, il caso Thuram torna all'attenzione.

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha commentato la situazione attuale del campionato durante un’intervista a Sky Sport, sottolineando l’approccio “una partita alla volta”.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

THURAM DOPO INTER 0 1 MILAN

