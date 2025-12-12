Mercato Inter rivoluzione a centrocampo in estate | può lasciare anche Calhanoglu E al suo posto…

L'Inter si prepara a una rivoluzione nel centrocampo in vista della prossima estate, con possibili cambiamenti significativi tra i giocatori chiave. Tra le ipotesi più discusse figura anche la possibile cessione di Hakan Calhanoglu, aprendo a nuovi scenari e opportunità per la rosa nerazzurra.

Inter News 24 Mercato Inter, pronta la rivoluzione a centrocampo in vista dell'estate: può lasciare anche Hakan Calhanoglu. E al suo posto arriva lui. Il centrocampo dell'Inter potrebbe subire una vera e propria rivoluzione a giugno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ben tre pedine fondamentali, l'armeno Henrikh Mkhitaryan, l'italiano Davide Frattesi e persino il regista turco Hakan Çalhano?lu, potrebbero lasciare Milano al termine della stagione. Di fronte a questa prospettiva, la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per individuare i sostituti ideali. Il grande sogno: Manu Koné per il dopo Calhanoglu.