Inter Genoa via i fantasmi della Champions! Ecco l’obiettivo di Chivu

L'Inter affronta la partita contro il Genoa con l’obiettivo di superare le recenti delusioni in Champions League. Chivu, responsabile tecnico, ha sottolineato la volontà di concentrarsi sul campionato e di lasciarsi alle spalle le sconfitte europee. La squadra si prepara a scendere in campo con determinazione, cercando di ottenere una vittoria che possa rilanciare il cammino in Serie A.

Inter News 24 . L’ Inter si rituffa nel campionato con un unico imperativo: dimenticare l’amarezza europea. Dopo l’uscita dalla Champions League, i nerazzurri tornano a calcare il prato di San Siro per affrontare il Genoa, in un match che rappresenta un crocevia fondamentale per la conquista della seconda stella. La missione di Cristian Chivu: vietato distrarsi. A guidare la carica dei meneghini c’è Cristian Chivu, l’ex difensore eroe del Triplete ora tecnico della prima squadra, che ha lavorato duramente sulla psicologia del gruppo. Nonostante un solido vantaggio di +10 in classifica, l’allenatore romeno teme che le scorie della sfida contro i norvegesi del Bodo — capaci di minare le certezze del club — possano influenzare il rendimento domestico. 🔗 Leggi su Internews24.com

