Infortunati Inter Chivu fa la conta degli indisponibili alla vigilia del Genoa | ecco chi non sarà della partita

Alla vigilia della sfida contro il Genoa, Cristian Chivu fa il punto sugli infortunati dell'Inter, annunciando i giocatori indisponibili per la partita. La squadra si prepara a affrontare l'impegno con alcune assenze importanti che potrebbero influenzare la strategia di gara. Ecco chi non sarà in campo nel prossimo match.

Inter News 24 . L’annuncio del tecnico. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Genoa Inter, Cristian Chivu ha dipinto un quadro su coloro che sono i calciatori dei nerazzurri attualmente fermi ai box in quanto infortunati. INFORTUNATI – « Abbiamo problemi, quelli noti, di quelli che sono usciti contro il Liverpool. Acerbi, che ben sapete e Calhanoglu, che non ha ancora ripreso ad allenarsi. Loro sono gli indisponibili insieme a Darmian e Dumfries. E Palacios e Di Gennaro, che è già un bel po’ che non ci sono ». Internews24.com

