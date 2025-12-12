Genoa Inter la probabile formazione | ecco le possibili scelte di Chivu
In vista della sfida tra Genoa e Inter, si delineano le possibili scelte di formazione di mister Cristian Chivu. La partita si presenta come un’occasione importante per i nerazzurri, che dovranno affrontare una trasferta delicata in Liguria. Ecco le probabili scelte e le fila che Chivu potrebbe schierare in campo.
Dopo il beffardo ko subito in Champions League contro il Liverpool, l'Inter torna in campo in campionato a Genova, dove affronterà il Genoa al Ferraris. Il calcio d'inizio della sfida è fissato per domenica alle ore 18:00. L'allenatore Cristian Chivu deve risolvere diversi dubbi di formazione, acuiti dall'emergenza infortuni, come riporta La Gazzetta dello Sport. In attacco, l'attaccante Bonny sfida il compagno francese Marcus Thuram per un posto da titolare.
Alla vigilia della partita si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu al BPER Training Centre di Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle ore 14:00.
