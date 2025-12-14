Genoa-Inter | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Il 14 dicembre il Genoa ospita l’Inter al Ferraris per la 15ª giornata di Serie A. La sfida tra i rossoblù e i nerazzurri sarà trasmessa in diretta tv e streaming, offrendo un appuntamento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato. Ecco orario, probabili formazioni e tutte le informazioni per seguire l’incontro.

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 14 dicembre, i nerazzurri sfidano il Genoa – in diretta tv e streaming – al Ferraris nella 15esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dalla sconfitta di Champions League contro il Liverpool, che si è imposto 1-0 con il discusso rigore . Ildifforme.it Genoa-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La sfida tra Genoa e Inter è in programma alle ore 18 e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Sport. tuttosport.com

Genoa-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni - Inter è una delle partite più interessanti della 15a giornata di Serie A: il match dello stadio Ferraris si gioca alle ore 18:00, con diretta TV ... fanpage.it

Preview #Genoa- #Inter - #Chivu perde i pezzi. Chance per #Bonny? x.com

Genoa-Inter: MATCHDAY? - facebook.com facebook

© Ildifforme.it - Genoa-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Nerazzurri beffati al 95' dal Grifone: Genoa-Inter 2-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Video Nerazzurri beffati al 95' dal Grifone: Genoa-Inter 2-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Video Nerazzurri beffati al 95' dal Grifone: Genoa-Inter 2-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights