Roma-Genoa oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Roma-Genoa, in programma oggi 29 dicembre, chiude la 17ª giornata di Serie A. La partita si svolgerà in orario serale, con probabili formazioni e dettagli su dove seguirla. Un incontro importante per entrambe le squadre, che desiderano migliorare la propria posizione in classifica. Qui trovate tutte le informazioni su orario, formazione e modalità di visione dell’incontro.

Torna in campo oggi 29 dicembre, per il posticipo della 17esima giornata di serie A, la Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi affrontano un pezzo importante della loro storia, Daniele De Rossi, che siede sulla panchina del Genoa, ricevuto all’Olimpico. Nessuno spazio per i sentimentalismi però: la Roma ha bisogno di una vittoria per restare agganciata al treno di testa, dove hanno vinto tutte il loro match in questa giornata. Hanno conquistato i tre punti infatti la Juventus, il Milan, il Napoli e l’Inter, che chiuderà l’anno in testa alla classifica. Gasperini: “Nove gare in un mese, momento in cui bisogna stringere”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

