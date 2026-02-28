Inter-Genoa | Chivu cerca il riscatto Scudetto dopo l’addio all’Europa

A poche ore dall'eliminazione dalla Champions League, l’Inter di Cristian Chivu si prepara a scendere in campo contro il Genoa a San Siro sabato 28 febbraio alle ore 20:45. La squadra cerca un riscatto nel campionato di fronte a un avversario rivitalizzato dalla guida di De Rossi, in una partita che segna un momento importante per entrambe le squadre.

Sabato sera a San Siro la capolista sfida il Genoa di De Rossi: analisi tattica, probabili formazioni e quote del match. A poche ore dalla cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo Glimt, l’Inter di Cristian Chivu torna tra le mura amiche di San Siro, sabato 28 febbraio alle ore 20:45, per affrontare un Genoa rigenerato dalla cura De Rossi. I nerazzurri, saldi al comando della Serie A con 10 lunghezze di vantaggio sul Milan, cercano l’ottavo sigillo consecutivo in campionato per trasformare la delusione continentale in energia cinetica verso lo Scudetto. Di fronte, una compagine rossoblù reduce dal netto 3-0 sul Torino, determinata a capitalizzare il momento di appannamento psicologico della capolista per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione, attualmente distante soli tre punti. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

