Genoa Inter Chivu prepara il riscatto | le possibili scelte dopo il ko col Liverpool

Dopo la delusione europea contro il Liverpool, l'Inter si prepara alla sfida contro il Genoa. Chivu lavora alle scelte tattiche per rilanciare la squadra, puntando a un riscatto importante in campionato. La sfida rappresenta un’occasione per i nerazzurri di ritrovare fiducia e convincere, con il tecnico che valuta diverse soluzioni per migliorare le prestazioni.

Inter News 24 Genoa Inter rappresenta un passaggio chiave per i nerazzurri, chiamati a reagire subito dopo la sconfitta europea: Chivu valuta cambi mirati. Ripartire subito, senza lasciare scorie. Questo è l'obiettivo dell' Inter, reduce dalla dolorosa sconfitta contro il Liverpool, maturata nel finale e accompagnata da molte polemiche. Il calendario, però, non concede pause: domenica alle 18 i nerazzurri saranno impegnati a Marassi contro il Genoa, in una sfida fondamentale per ritrovare certezze e continuità in campionato. Come riporta Sky Sport, Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è chiamato a gestire un momento delicato anche sul piano delle rotazioni, complice qualche assenza pesante.

