Inter missione Lecce | Chivu tra emergenza e riscatto dopo il gelo norvegese

L’Inter si prepara alla sfida di Lecce dopo la sconfitta in Norvegia contro il BodoGlimt, che ha portato a molte assenze. La gara europea ha lasciato il team con diversi giocatori infortunati e senza alcune figure chiave. Chivu, che ha preso il posto di Inzaghi, cerca di motivare la squadra per recuperare terreno in campionato. La trasferta in Puglia si presenta come una prova difficile, con la squadra che cerca di reagire alle difficoltà recenti. La partita si gioca domenica pomeriggio allo stadio Via del Mare.

L' Inter si ritrova ad affrontare uno dei momenti più complessi della sua stagione. La sconfitta di Bergen contro il BodoGlimt non ha lasciato solo scorie psicologiche e un risultato da ribaltare in Champions, ma ha svuotato l'infermeria per riempire la lista degli indisponibili. La trasferta di domani a Lecce diventa così un passaggio cruciale: un test di resilienza per la squadra di Cristian Chivu, chiamata a reagire immediatamente per evitare che il Milan, ora a -7, possa accorciare ulteriormente le distanze. Con Lautaro Martinez ormai fuori causa, il tecnico deve ridisegnare la spina dorsale della squadra, partendo da un centrocampo ridotto all'osso.