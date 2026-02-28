L'Inter dimentica il Bodo Dimarco e Calhanoglu castigano il Genoa in un San Siro in clima scudetto

L'Inter affronta il Genoa a San Siro e si impone con un risultato convincente. Nel primo tempo, è Dimarco a segnare, mentre nella ripresa Calhanoglu trova la rete che permette ai nerazzurri di chiudere la partita. L'incontro si svolge in un clima di grande attesa in vista del derby con il Milan.

Nel primo tempo ci pensa Dimarco, nella ripresa Calhanoglu e l'Inter chiude al meglio anche la pratica Genoa a San Siro che si scalda in vista del derby con il Milan. Una serata di festa, iniziata con la celebrazione pre match di una tifosa d'eccezione, Arianna Fontana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Inter, Dimarco chiama la rivolta: “Ribaltiamo il Bodo a San Siro”L’Inter prepara la missione rimonta a San Siro contro il Bodo/Glimt, aggrappandosi al suo uomo simbolo: Federico Dimarco.

Leggi anche: Inter, obiettivo Scudetto: a San Siro arriva il Genoa

Contenuti e approfondimenti su San Siro.

Temi più discussi: Dimenticare il Bodø. Un’Inter a pezzi tra il Genoa e il derby; È il giorno di Inter-Bodo: quanti milioni valgono gli ottavi! Già incassati oltre 70 mln; Un'Inter incerottata per cercare l'allungo e dimenticare Bodo; Inter, oltre il rimpianto Champions: quanto valgono scudetto e Coppa Italia tra prestigio e bilancio.

Inter, l’ex leggenda non dimentica i nerazzurri: Seconda casa. Potevo vincere il Pallone d’OroL'ex centravanti nerazzurro ha giurato amore eterno per l’Inter: parole al miele per i tifosi che lo ricordano ancora con affetto ... spaziointer.it

De Rossi verso l'Inter non dimentica il Milan: «La partita...»De Rossi, tecnico del Genoa, ha presentato la sfida di sabato contro l’Inter non dimenticando la gara contro il Milan: le dichiarazioni Alla vigilia del big match di sabato a San Siro contro l’Inter, ... milannews24.com

Ospite speciale a San Siro: prima del match l’Inter ha omaggiato Arianna Fontana, diventata l’atleta azzurra più medagliata di sempre alle Olimpiadi di Milano Cortina - facebook.com facebook

#arianna fontana a #san siro per Inter-Genoa: l'atleta azzurra espone le medaglie olimpiche di Milano-Cortina x.com