Caregiver nel Parmense arrivano quasi 300 mila euro dalla Regione

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato quasi 300 mila euro per sostenere i caregiver nel Parmense. L'iniziativa, destinata all'Ausl di Parma, mira a rafforzare i servizi di assistenza e supporto per chi si prende cura di persone non autosufficienti, migliorando la qualità di vita delle famiglie coinvolte.

Nel Parmense arrivano quasi 300 mila euro dalla Regione Emilia-Romagna per i caregiver. All'Ausl Parma infatti sono stati assegnati 299.312 euro, così suddivisi: Parma 147.345, Fidenza 68.685, Sud-Est 50.611, Taro Ceno 32.671.