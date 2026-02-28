Insulti razzisti e omofobi Arbitri nel mirino dei tifosi Maxi multa a due società

Due giovani arbitri sono stati bersaglio di insulti razzisti e omofobi durante una partita a Ameglia, in provincia di La Spezia. Le parole rivolte loro dai tifosi sono state percepite come offensive e di natura discriminatoria. In risposta, sono state comminate maxi multe a due società coinvolte. La vicenda ha attirato l’attenzione sul comportamento dei sostenitori durante gli incontri sportivi.

Ameglia (La Spezia), 28 febbraio 2026 – Insulti pesanti, poi quelle parole che alle orecchie di due giovani arbitri sono suonate come offese di matrice razziale e omofoba. La mano pesante del giudice sportivo si è abbattuta sulla Amegliese Iron Fox (società calcostica di Prima categoria) punita con una sanzione di euro 250 per fatti avvenuti durante la gara casalinga persa la settimana scorsa 1-3 alla 'Ferrara' contro il Casarza Ligure. Sanzioni alla società Amegliese Iron Fox. Secondo quanto riportato nel referto di gara dall'arbitro Andrea Chiapolino della sezione di Chiavari, alcuni sostenitori della società locale gli avrebbero rivolto "espressioni irriguardose ed ingiuriose, in particolare di natura razzista, costringendolo a sospendere la gara per circa 5 minuti" si legge nel dispositivo del giudice sportivo.