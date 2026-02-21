Insulti razzisti a Maignan | archiviate le accuse per i 5 tifosi dell' Udinese

Cinque tifosi dell’Udinese sono stati prosciolti dopo aver rivolto insulti razzisti a Mike Maignan durante la partita del 20 gennaio 2024. Le accuse sono state archiviate perché non sono stati trovati elementi sufficienti a dimostrare la responsabilità degli imputati. L’episodio aveva suscitato molta attenzione tra i tifosi e le associazioni anti-razzismo. La decisione della procura ha chiuso il caso senza ulteriori azioni legali. La vicenda resta al centro del dibattito sulla tolleranza negli stadi.

Un episodio di insulti razzisti rivolti a Mike Maignan durante Udinese-Milan del 20 gennaio 2024 è stato risolto in sede penale con l'archiviazione definitiva della posizione delle cinque persone indagate. L'intera vicenda ha visto la temporanea sospensione della gara e l'immediato intervento delle forze dell'ordine, che hanno identificato i responsabili e li hanno allontanati dallo stadio tramite misure note come Daspo e interdizione a tempo indeterminato dall'impianto di gioco, decise dal club friulano. La decisione del Gip di Udine contempla il contesto pubblico della Curva Nord, dove i cori sono stati ritenuti isolati, senza una diffusione di consenso rilevante tra gli spettatori presenti.