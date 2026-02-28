L’Associazione della stampa dell’Emilia-Romagna e l’Ordine dei giornalisti hanno espresso solidarietà alle croniste colpite da insulti e intimidazioni. Le due organizzazioni hanno condannato i comportamenti aggressivi rivolti alle professioniste, sottolineando l’importanza di tutelare la libertà di stampa e il rispetto delle giornaliste nel loro lavoro quotidiano. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’intera comunità giornalistica regionale.

L’Associazione della stampa dell’Emilia-Romagna (Aser) e l’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna esprimono piena solidarietà alle croniste del Carlino che due giorni fa, durante una conferenza stampa al Pilastro, "sono state pesantemente attaccate e offese da attivisti dei comitati per le cronache che sono uscite dopo l’assalto al cantiere del MuBa al parco Mitilini, Moneta e Stefanini del Pilastro di Bologna. È intollerabile che gli attivisti abbiano inveito contro le colleghe con atteggiamento da branco per intimidirle". Aser e Ordine auspicano che "vengano accertate le responsabilità di questi comportamenti illeciti e antidemocratici, avvenuti in pubblico, e che sia garantito il diritto di cronaca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Insulti e intimidazioni . Solidarietà alle croniste

Fiorentina, Funaro: “Solidarietà alle famiglie dei calciatori viola per minacce e insulti via social”FIRENZE – “Condanna totale per i commenti gravissimi via social a calciatori della Fiorentina e ai loro familiari, minacce e intimidazioni...

Corteo pro pal, insulti e intimidazioni a giornalista de "Il Giornale"La giornalista de Il Giornale Giulia Sorrentino è stata bersaglio di insulti e intimidazioni durante un corteo pro Pal a Milano.

Altri aggiornamenti su Insulti.

Temi più discussi: Insulti e intimidazioni . Solidarietà alle croniste; Solidarietà a Lorefice e al sindaco Carianni dopo insulti e intimidazioni; Bersagliato di insulti e minacce alla famiglia, anche Di Gregorio disattiva i commenti sui social; Dagli insulti social alla solidarietà: lo youtuber trasforma l'odio degli haters in cure per i gattini randagi.

Minacce e insulti al sindaco di Canicattì, solidarietà da politica e istituzioniMinacce di morte e insulti al sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo. Il capo della giunta comunale è stato insultato e minacciato perfino di morte sul web. Frasi chiare e dal tenore preoccupante che ... canicattiweb.com

Vittoria, tentativo di aggressione all’assessore Nicastro: la solidarietà del PD. Condannata ogni violenzaVittoria, 20 febbraio 2026 - La segreteria provinciale del Partito Democratico di Ragusa, nella persona del segretario Angelo Curciullo, unitamente all'on. radiortm.it

Ma sottomessi a chi Ma basta di insultare senza metterci la faccia. Dai, fai il bravo/la brava e dicci come ti chiami così almeno si capisce se dai credibilità agli insulti che scrivi oppure contano come carta igienica. Su, fallo. x.com

Shia LaBeouf di nuovo nei guai: un giudice di New Orleans gli ordina il ritorno in rehab e fissa una cauzione di 100mila dollari per un'aggressione con insulti omofobi avvenuta durante il Martedì Grasso. L'attore è accusato di due capi d'imputazione. Segui La - facebook.com facebook