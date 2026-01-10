Durante un corteo pro Pal a Milano, la giornalista de

La giornalista de Il Giornale Giulia Sorrentino è stata bersaglio di insulti e intimidazioni durante un corteo pro Pal a Milano. I manifestanti hanno tentato di cacciarla urlando slogan antisionisti mentre seguiva la protesta per la liberazione di Mohammad Hannoun. Lo riporta il sito del quotidiano. I propal hanno insultato e voluto buttare fuori dal corteo di Milano la giornalista urlando "fuori i sionisti dal corteo" e "questa faccia di merda qui non ci deve stare". Lo hanno urlato al microfono, guardandola negli occhi e gridando "vergogna", e ancora "non sei la benvenuta". Si era recata in zona viale Padova per seguire il corteo che chiede la liberazione di Mohammad Hannoun e dei suoi sodali, oggi in carcere dopo la maxi inchiesta della procura di Genova sulla cupola di Hamas in Italia con l'accusa di aver finanziato l'organizzazione terroristica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Corteo pro pal, insulti e intimidazioni a giornalista de "Il Giornale"

Leggi anche: La peggio gioventù, antifà e pro-Pal in corteo a Milano per salvare la nazione dal panettone al grido di “Valditara nella bara” e insulti a Meloni

Leggi anche: Greta Thunberg a Roma guida il corteo Pro Pal

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

; ; Sabato a Thiene corteo pro Pal, il caos Kaabouri e sindaco Michelusi sotto accusa.

Corteo pro pal, insulti e intimidazioni a giornalista de "Il Giornale" - La giornalista de Il Giornale Giulia Sorrentino è stata bersaglio di insulti e intimidazioni durante un corteo pro Pal a Milano. iltempo.it