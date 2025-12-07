Fiorentina Funaro | Solidarietà alle famiglie dei calciatori viola per minacce e insulti via social
"Condanna totale per i commenti gravissimi via social a calciatori della Fiorentina e ai loro familiari, minacce e intimidazioni inqualificabili. Quanto accaduto niente ha a che vedere con i valori dello sport, con la passione per il calcio e con una sana e leale competizione". Lo dichiara la sindaca di Firenze, Sara Funaro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
