La broncoscopia d’urgenza al pronto soccorso di Rivoli | un nuovo servizio al cittadino

Torinotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza (MeCAU) dell’ospedale di Rivoli amplia la propria offerta assistenziale introducendo la broncoscopia d’urgenza, un servizio dedicato a migliorare la gestione clinica dei pazienti critici con patologie che coinvolgono il tratto bronchiale.Cos'è la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

broncoscopia d8217urgenza pronto soccorsoAl Pronto soccorso di Rivoli arriva la broncoscopia d'urgenza - La Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza – MeCAU dell’Ospedale di Rivoli amplia la propria offerta assistenziale introducendo la broncoscopia d’urgenza, un servizio dedicato a migliorare la ... Riporta torinoggi.it