La broncoscopia d’urgenza al pronto soccorso di Rivoli | un nuovo servizio al cittadino
La Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza (MeCAU) dell’ospedale di Rivoli amplia la propria offerta assistenziale introducendo la broncoscopia d’urgenza, un servizio dedicato a migliorare la gestione clinica dei pazienti critici con patologie che coinvolgono il tratto bronchiale.Cos'è la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Questi corpi estranei, oltre alla frutta secca, possono essere anche pezzi di plastica, pezzi di giocattoli, parti di penne a sfera. Il primario Dongilli: "Devono essere rimossi in anestesia generale con una broncoscopia dai medici della Pneumologia" - facebook.com Vai su Facebook
Al Pronto soccorso di Rivoli arriva la broncoscopia d'urgenza - La Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza – MeCAU dell’Ospedale di Rivoli amplia la propria offerta assistenziale introducendo la broncoscopia d’urgenza, un servizio dedicato a migliorare la ... Riporta torinoggi.it
