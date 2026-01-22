Incubo sul treno Milano-Asso | 17enne inseguito si barrica in stazione pietre contro la porta e carabinieri a sirene spiegate

Un episodio di tensione si è verificato sulla tratta Milano-Asso, quando un ragazzo di 17 anni è stato avvicinato da un uomo intento a rapinarlo. L’adolescente, in fuga, si è rifugiato in stazione, dove sono state chiamate le forze dell’ordine. La scena ha visto pietre lanciate contro le porte e l’arrivo dei carabinieri con sirene spiegate, in un tentativo di gestire la situazione.

Stava studiando tranquillamente sul treno che da Milano porta ad Asso quando, intorno alle 17, un ragazzino di 17 anni, classe 2008, è stato improvvisamente avvicinato da un uomo che ha tentato di rapinarlo. L'aggressore lo avrebbe spintonato con forza nel tentativo di strappargli il cellulare.

