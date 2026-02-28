Inquinamento da Pm10 prosegue l' allerta arancione a Verona

A Verona l’allerta arancione per l’inquinamento da Pm10 continua, dopo che i livelli di polveri sottili hanno superato la soglia stabilita dalla stazione del Giarol Grande. La situazione è monitorata costantemente dalle autorità, che hanno segnalato nuovi valori oltre i limiti previsti per la qualità dell’aria. La condizione rimane critica e viene mantenuta l’attenzione sulla situazione ambientale in città.

L'allerta arancione per il superamento dei livelli di Pm10 prosegue senza interruzioni dopo i nuovi valori oltre la soglia registrati dalla stazione del Giarol Grande di Verona. La strumentazione ha rilevato ancora concentrazioni superiori al limite giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo.