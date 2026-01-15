Inquinamento da pm10 e nebbia Peggiora la qualità dell’aria scattano le misure anti-smog

L’inquinamento da PM10 e le condizioni di nebbia riducono la qualità dell’aria in molte aree dell’Emilia-Romagna. Secondo il bollettino di Arpae, l’agenzia regionale di prevenzione ambientale, oggi si registrano condizioni di allerta smog in diverse città, rendendo necessarie misure preventive per tutelare la salute pubblica. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare comportamenti responsabili per minimizzare gli effetti dell’inquinamento atmosferico.

Bollino rosso per la qualità dell'aria in città. Il bollettino emesso ieri da Arpae, l'agenzia di prevenzione ambientale della Regione, non lascia dubbi: da oggi siamo in piena allerta smog in quasi tutta l' Emilia-Romagna. Significa che le polveri fini, denominate PM10, ossi le particelle di particolato del diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 micron, sono nell'aria che respiriamo in una concentrazione vicina o oltre la soglia prevista dalla legge. Non si vedono ma sono molto pericolose sia per la salute che per l'ambiente. Bisogna correre ai ripari. "Per le misure da adottare - evidenzia l'assessore all'Ambiente del Comune di Cesena Andrea Bertani - è già pronta l' ordinanza antismog valida fino al 31 marzo.

Inquinamento, 2025 nero in Campania. E a Napoli si protesta per le grandi navi - I dati di Legambiente e Arpac: ad Acerra uno sforamento di PM10 ogni 4 giorni. rainews.it

