inquinamento ambientale sequestrata azienda nel napoletano

La Procura di Torre Annunziata ha sequestrato l’azienda Ecobrake di Striano, nel Napoletano, nell’ambito dell’indagine “Rinascita Sarno”. Tra i reati contestati figurano l’inquinamento ambientale e la gestione non autorizzata dei rifiuti, che evidenziano le criticità legate alla tutela dell’ambiente e alla conformità delle attività industriali alle normative vigenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Figurano anche l’inquinamento ambientale e la gestione non autorizzata dei rifiuti tra i reati che la Procura di Torre Annunziata contesta alla ditta Ecobrake di Striano (Napoli) messa sotto sequestro dai carabinieri del Noe di Napoli nell’ambito dell’indagine “Rinascita Sarno”. Gli inquirenti ipotizzano nei confronti dell’azienda, che progetta, produce e vende sistemi frenanti, pantografi e altri componenti per veicoli a motore, anche i reati di violazione del divieto di scarico dei reflui industriali nel sottosuolo e nel suolo. Gli accertamenti dei militari, infatti, hanno consentito di scoprire che i reflui industriali finivano direttamente sul suolo provocandone il grave inquinamento. Anteprima24.it

