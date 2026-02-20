Il nome di Scott McTominay è tornato al centro dell’attenzione dopo la sua prestazione a Napoli, dove ha segnato il gol decisivo. La causa di questa passione è il suo ruolo fondamentale nella partita, che ha fatto innamorare i tifosi di Conte. Tuttavia, i supporter dello United non si rassegnano e sui social continuano a chiedere il ritorno del centrocampista a Manchester. La nostalgia tra i fan dei Red Devils cresce, e il desiderio di rivederlo in maglia bianca si fa sempre più forte. La trattativa tra club e giocatore resta aperta.

È strano vedere il Napoli di Antonio Conte senza Scott McTominay. Dalla gara contro il Genoa, il centrocampista scozzese è alle prese con un fastidio al tendine del gluteo che si è riacutizzato e va gestito giorno per giorno. Attanagliato da problemi fisici, anche alla caviglia, a Marassi Scott è andato in gol quando era già zoppicante, prima della sostituzione. Senza dubbio il giocatore più rappresentativo della mentalità, oltre che del gioco di Conte. McTominay è arrivato a Napoli insieme al tecnico, inserendosi in una scena di sliding doors, che sembrava imporre agli azzurri l’acquisto (già fatto con tanto di visite mediche) di Brescianini.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - McTominay re di Napoli. E i tifosi dello United non si danno pace: "Torna a casa Scott"

Leggi anche: In Inghilterra danno il Manchester United forte su McTominay

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Scott McTominay come un highlander nel pieno dell’emergenza”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.