Alvaro Morata si è infortunato durante la partita tra Como e Lecce, fermandosi dopo un'azione di gioco. Le sue condizioni vengono monitorate dai medici e non sono state ancora rese note le tempistiche di recupero. La sua assenza potrebbe durare diverse settimane, ma ancora non si conoscono dettagli precisi. La squadra attende aggiornamenti ufficiali sulla sua situazione clinica.

Milinkovic Savic, idea Tare: il Milan accende il sogno dell’ex Lazio. Scenario reale o semplice suggestione? Mercato Milan, spunta un retroscena a sorpresa! «Stanno facendo il massimo per convincerlo». I dettagli L’Ajax parla spagnolo: la strategia del club olandese sul mercato è ormai chiara! Che nomi sul taccuino del direttore Cruijff! Lazio, Maldini salta la sfida contro il Torino: il motivo del suo forfait e la lista dei convocati di Sarri. Ultimissime Lecce, Di Francesco commenta la sconfitta col Como: «Il terzo gol ci ha tagliato le gambe! Grande ingenuità nostra, avere un 5 contro 3 in area è assurdo» Como, Fabregas dopo la vittoria contro il Lecce: «3 punti pesanti per dare continuità dopo Milan e Juve. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Morata: si ferma l’attaccante in Como Lecce. Le sue condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori

Infortunio Rovella: si ferma il centrocampista in Cagliari Lazio. Le sue condizioni e quanto potrebbe rimanere fuoriMontero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli.

Leggi anche: Infortunio Hermoso: si ferma il difensore nel riscaldamento di Roma Cremonese. Le sue condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori

Altri aggiornamenti su Infortunio Morata.

Como, nuovo infortunio per Morata: le sue condizioniInfortunio Morata - Continua la stagione sfortunatissima per Alvaro Morata: infortunio nel finale da subentrato contro il ... fantamaster.it

Morata, che sfortuna! Lo spagnolo entra e si fa subito male: che cos'è successo e perchè l'arbitro non ha concesso rigoreContinua la stagione travagliata di Alvaro Morata con la maglia del Como. Arrivato in estate, l'attaccante spagnolo non è riuscito mai ad incidere in riva al lago con Douvikas che ne ha approfittato p ... calciomercato.com