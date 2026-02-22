Infortunio Hermoso | si ferma il difensore nel riscaldamento di Roma Cremonese Le sue condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori

Hermoso si ferma durante il riscaldamento prima della partita tra Roma e Cremonese a causa di un infortunio. Il difensore ha accusato un problema muscolare e ha dovuto lasciare il campo in anticipo. I medici stanno valutando la gravità del suo trauma, che potrebbe costringerlo a saltare diverse partite. La squadra ora cerca di capire quanto tempo resterà fuori dall’azione. La sua assenza rappresenta un’incertezza per la formazione.