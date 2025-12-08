Inter Liverpool Salah fuori dai convocati | Arne Slot lo esclude per San Siro

Inter News 24 Inter Liverpool, ufficiale l’assenza di Salah: decisione forte dei reds alla vigilia della sfida decisiva contro i nerazzurri di Chivu. Alla vigilia della supersfida di Champions League tra Inter e Liverpool, arriva una notizia pesantissima che cambia radicalmente lo scenario tattico della gara di San Siro: Mohamed Salah non sarà a disposizione di Arne Slot. L’attaccante egiziano, protagonista di un acceso caso mediatico nelle ultime settimane, non figura ufficialmente nella lista dei convocati dei Reds per la sfida valida per la sesta giornata della League Phase. La decisione è ormai definitiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

