L'infortunio di Barella ha preoccupato i tifosi dell'Inter, che dovranno fare a meno del centrocampista nella prossima partita contro il Borussia Dortmund. Le sue condizioni sono ancora in valutazione, e il tempo di recupero dipenderà dalla gravità dell'infortunio. La squadra si prepara quindi senza uno dei suoi giocatori chiave, in un momento cruciale della competizione.

Calciomercato Sassuolo: piace Ulisses Garcia per la fascia. Chi è il nuovo obiettivo dei neroverdi e qual è la situazione per l’affare Mercato Bologna, idea Fazzini per il centrocampo: avviati i contatti con la Fiorentina! Ecco la possibile formula Conferenza stampa McTominay pre Napoli Chelsea: «Infortuni? È difficile ma bisogna accettarlo. Vogliamo passare il turno» Conferenza stampa Conte pre Napoli Chelsea: «Spalletti ci ha definito ex campioni d’Italia? Frase infelice, bisogna portare rispetto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Barella: il centrocampista salta Borussia Dortmund Inter! Le sue condizioni e quanto starà fuori

Approfondimenti su Infortunio Barella

Durante la partita tra Inter e Napoli, Hakan Calhanoglu ha subito un infortunio che potrebbe comportare uno stop temporaneo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Infortunio Barella

Argomenti discussi: Infortunio Berisha: quando torna e quante partite salta il centrocampista del Lecce; Udinese-Inter, le pagelle: Akanji centrocampista da 7. Atta colpevole, 5; Takefusa Kubo soffre di un infortunio alla coscia sinistra e preoccupa la Real Sociedad nella vittoria per 2-1 contro il Barcellona; Inter, caso Barella? Prestazioni opache e atteggiamento non da leader.

Lecce, infortunio per Berisha contro il Pisa: il centrocampista esce in lacrime in barellaDopo pochi minuti di Lecce-Pisa, arriva una brutta notizia per Eusebio Di Francesco. In apertura di partita i salentini perdono Medon Berisha a causa di un problema muscolare. Deve addirittura uscire ... tuttomercatoweb.com

Inter, caso Barella? Prestazioni opache e atteggiamento non da leaderVisualizzazioni: 0 Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella nell’ultimo periodo non sta registrando delle prestazioni all’altezza del suo livello ed in campo mostra un atteggiamento nervoso e poco ... calciostyle.it

Brutto infortunio per Take Kubo, uscito ieri in barella nella partita che ha visto la sua Real Sociedad battere 2-1 il Barcellona. Attraverso un comunicato ufficiale, il club basco ha fatto sapere che il giocatore ha riportato una "lesione del bicipite femorale della ga - facebook.com facebook

Analisi sbagliata di Bergomi. Nessuno ha l’attacco dell’Inter e gli esterni dell’Inter (Dimarco e Dumfries anche se infortunato). Barella e Calha sono top. Bastoni e Akanji difensori top. Qualche lato debole in porta e nel centrale. Ma le concorrenti sono peggio in x.com