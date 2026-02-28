Infortunio Bonny l’attaccante francese si accascia al suolo nel corso del secondo tempo di Inter Genoa | le condizioni

Durante il secondo tempo della partita tra Inter e Genoa, l’attaccante francese si è improvvisamente accasciato a terra e ha chiesto il cambio. L’episodio ha interrotto il gioco, e i medici sono intervenuti sul campo per valutare le sue condizioni. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle eventuali lesioni o diagnosi ufficiali.

