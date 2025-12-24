Infortunio Bonny spavento superato per l’Inter e Chivu? Fissato già il rientro dell’attaccante francese dopo il problema al ginocchio accusato in allenamento!

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Bonny, la Gazzetta dello Sport svela i tempi di recupero dell’attaccante francese. Non si teme il peggio, nel mirino un big-match per il rientro Il Natale di Ange-Yoan Bonny non è dei più sereni, ma dall’infermeria dell’Inter arrivano notizie confortanti. Come racconta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante francese si è fermato in allenamento alla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio bonny spavento superato per l8217inter e chivu fissato gi224 il rientro dell8217attaccante francese dopo il problema al ginocchio accusato in allenamento

© Calcionews24.com - Infortunio Bonny, spavento superato per l’Inter e Chivu? Fissato già il rientro dell’attaccante francese dopo il problema al ginocchio accusato in allenamento!

Leggi anche: Infortunio Bonny, problema al ginocchio in allenamento! L’esito degli esami: il comunicato dell’Inter

Leggi anche: Infortunio Bonny, brutte notizie per Chivu: gli esami hanno evidenziato una distorsione al ginocchio. I tempi di recupero dell’attaccante francese

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Infortunio Bonny, fissato il rientro dell'attaccante.

infortunio bonny spavento superatoInfortunio Bonny, spavento superato per l’Inter e Chivu? Fissato già il rientro dell’attaccante francese dopo il problema al ginocchio accusato in allenamento! - Infortunio Bonny, la Gazzetta dello Sport svela i tempi di recupero dell’attaccante francese. calcionews24.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.