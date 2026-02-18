La consigliera-infermiera Arduini | Anche io aggredita in ospedale

La consigliera e infermiera Arduini ha raccontato di essere stata aggredita in ospedale, denunciando un episodio di violenza personale. La donna ha spiegato che l'aggressione è avvenuta mentre svolgeva il suo lavoro tra i pazienti, e ha portato con sé un esempio concreto di quanto accade sul campo. Durante l'Assemblea legislativa, ha parlato apertamente di quanto le sia successo, in risposta alla discussione aperta dalla Lega sulla sicurezza negli ospedali.

Come infermiera è stata a sua volta vittima di violenza e lo ha raccontato ieri in Assemblea legislativa, durante il dibattito sull'argomento aperto dalla Lega con una sua risoluzione. Ma secondo Maria Laura Arduini – consigliera originaria di Rubiera del Partito Democratico in Emilia-Romagna con esperienza di lavoro all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio-Emilia – la risposta non sono le bodycam o gli smartwatch da indossare in corsia, secondo la proposta portata oggi in aula dalla Lega. "Non possiamo pensare di rispondere a un problema così complesso semplicemente aggiungendo dispositivi addosso ai professionisti.