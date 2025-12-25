Maltrattamenti danneggiamento e lesioni personali | denunciati due mariti maneschi
Uno è stato deferito per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento aggravato. L'altro per lesioni personali. Entrambi si sarebbero scagliati, negli scorsi giorni, contro le rispettive mogli. Donne che hanno trovato il coraggio di chiedere "aiuto". E i poliziotti del commissariato di Sciacca. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Terni, aggredisce due donne con calci e pugni: arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali
Leggi anche: "Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali": denunciato marito violento
Maltrattamenti, danneggiamento e lesioni personali: denunciati due mariti maneschi; Fiuggi: arrestato 28enne per maltrattamenti e aggressione all’ex compagna; Picchia l'ex compagna e sfascia l'auto della Polizia a calci a Fiuggi: 28enne arrestato; Fiuggi. Aggredisce la ex e poi minaccia di morte i poliziotti.
Picchia l'ex compagna e sfascia l'auto della Polizia a calci a Fiuggi: 28enne arrestato - Un 28enne di Fiuggi è stato arrestato per aggressione all’ex compagna e resistenza alla Polizia. virgilio.it
Maltrattamenti e lesioni all'ex, carabiniere condannato nel Palermitano - Carabiniere condannato a 2 anni e 9 mesi per maltrattamenti e lesioni all’ex convivente: violenze e minacce, risarcimento da quantificare in sede civile; la difesa annuncia ricorso in appello. lasicilia.it
Violenza in casa, aggredisce la moglie nella notte: arrestato per lesioni e maltrattamenti a Lucrezia - CARTOCETO Un litigio tra coniugi degenerato in violenza con l'aggressione del marito nei confronti della consorte, che ha riportato ferite da arma da taglio alle mani. corriereadriatico.it
Per lui è scattato l’arresto in flagranza per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento aggravato. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.