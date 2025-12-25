Maltrattamenti danneggiamento e lesioni personali | denunciati due mariti maneschi

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno è stato deferito per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento aggravato. L'altro per lesioni personali. Entrambi si sarebbero scagliati, negli scorsi giorni, contro le rispettive mogli. Donne che hanno trovato il coraggio di chiedere "aiuto". E i poliziotti del commissariato di Sciacca. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

maltrattamenti danneggiamento e lesioni personali denunciati due mariti maneschi

© Agrigentonotizie.it - "Maltrattamenti, danneggiamento e lesioni personali": denunciati due mariti maneschi

Leggi anche: Terni, aggredisce due donne con calci e pugni: arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali

Leggi anche: "Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali": denunciato marito violento

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Maltrattamenti, danneggiamento e lesioni personali: denunciati due mariti maneschi; Fiuggi: arrestato 28enne per maltrattamenti e aggressione all’ex compagna; Picchia l'ex compagna e sfascia l'auto della Polizia a calci a Fiuggi: 28enne arrestato; Fiuggi. Aggredisce la ex e poi minaccia di morte i poliziotti.

maltrattamenti danneggiamento lesioni personaliPicchia l'ex compagna e sfascia l'auto della Polizia a calci a Fiuggi: 28enne arrestato - Un 28enne di Fiuggi è stato arrestato per aggressione all’ex compagna e resistenza alla Polizia. virgilio.it

maltrattamenti danneggiamento lesioni personaliMaltrattamenti e lesioni all'ex, carabiniere condannato nel Palermitano - Carabiniere condannato a 2 anni e 9 mesi per maltrattamenti e lesioni all’ex convivente: violenze e minacce, risarcimento da quantificare in sede civile; la difesa annuncia ricorso in appello. lasicilia.it

Violenza in casa, aggredisce la moglie nella notte: arrestato per lesioni e maltrattamenti a Lucrezia - CARTOCETO Un litigio tra coniugi degenerato in violenza con l'aggressione del marito nei confronti della consorte, che ha riportato ferite da arma da taglio alle mani. corriereadriatico.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.