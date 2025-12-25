Uno è stato deferito per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento aggravato. L'altro per lesioni personali. Entrambi si sarebbero scagliati, negli scorsi giorni, contro le rispettive mogli. Donne che hanno trovato il coraggio di chiedere "aiuto". E i poliziotti del commissariato di Sciacca. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - "Maltrattamenti, danneggiamento e lesioni personali": denunciati due mariti maneschi

Leggi anche: Terni, aggredisce due donne con calci e pugni: arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali

Leggi anche: "Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali": denunciato marito violento

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Maltrattamenti, danneggiamento e lesioni personali: denunciati due mariti maneschi; Fiuggi: arrestato 28enne per maltrattamenti e aggressione all’ex compagna; Picchia l'ex compagna e sfascia l'auto della Polizia a calci a Fiuggi: 28enne arrestato; Fiuggi. Aggredisce la ex e poi minaccia di morte i poliziotti.

Picchia l'ex compagna e sfascia l'auto della Polizia a calci a Fiuggi: 28enne arrestato - Un 28enne di Fiuggi è stato arrestato per aggressione all’ex compagna e resistenza alla Polizia. virgilio.it