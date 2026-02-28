Indennità per il personale dei pronto soccorso Regione | Riconoscimento a chi lavora con dedizione e impegno
La Regione Emilia-Romagna ha annunciato un incremento dell’indennità per il personale dei pronto soccorso impiegato nelle aziende sanitarie regionali. La decisione mira a riconoscere l’impegno e la dedizione di chi lavora quotidianamente in questi servizi di emergenza. La misura prevede un sostegno economico che si aggiunge alle risorse già destinate al settore.
La Regione conferma il massimo impegno, anche economico, a riconoscere un’incisiva valorizzazione economica a favore del personale che opera nei servizi di pronto soccorso nella rete dell’emergenza delle aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna.Una posizione espressa all’interno del percorso di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Asti: aperta la corsa all’Ordine di San Secondo, riconoscimento per chi onora la comunità con impegno e dedizione.Asti si prepara a riconoscere pubblicamente chi, con il proprio impegno, contribuisce a rendere più vivace e forte la comunità locale.
Lazio: Mitrano (FI), in bilancio indennita’ una tantum per personale pronto soccorsoAll’interno delle disposizioni previste dalla Legge di stabilità per l’anno 2026, recentemente approvata durante l’ultima riunione del Consiglio...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Indennità.
Temi più discussi: Indennità di rischio radiologico, siamo di fronte a una svolta storica. Ne parliamo con l’avvocato; Pronto soccorso, in Veneto 60 milioni per l'indennità dei sanitari: Risorse contro la fuga del personale; FdI: Ritardi nel riconoscimento dell’indennità di Pronto soccorso; INDENNITÀ ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE C.O.S.C., IL SAP CHIEDE IL RICONOSCIMENTO PER TUTTI GLI OPERATORI INSERITI IN ORDINANZA.
Indennità per il personale dei pronto soccorso: dalla Regione quasi 6 milioni di euroLa Regione Emilia Romagna conferma il massimo impegno, anche economico, a riconoscere un’incisiva valorizzazione economica a favore del personale che opera ... chiamamicitta.it
In Veneto stanziati 60,6 milioni di euro per le indennità di Pronto SoccorsoLa Giunta regionale del Veneto ha stanziato 60,6 milioni di euro per l'indennità di Pronto Soccorso al personale dei servizi dell'emergenza-urgenza, per il periodo dal primo giugno 2023 al 31 dicembre ... ansa.it
Unione Sindacale Italiana Carabinieri. KATSEYE · Internet Girl. Doppia indennità di ordine pubblico: sì, è possibile. Ipotesi rara, ma possibile. Se nella stessa giornata solare (00:00–24:00) svolgi più turni di O.P., non continuativi e di almeno 4 ore ciascuno, l’in - facebook.com facebook
Il Bengodi lucano: indennità record, rimborsi e ora i vitalizi. @IlariaProietti x.com