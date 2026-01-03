Lazio | Mitrano FI in bilancio indennita’ una tantum per personale pronto soccorso

Nel Lazio, la Legge di stabilità per il 2026 approvata dal Consiglio regionale prevede un’indennità una tantum di 3,7 milioni di euro destinata al personale dei servizi di pronto soccorso del Servizio sanitario nazionale. Questa misura mira a riconoscere l’impegno di chi lavora in prima linea, garantendo un supporto economico temporaneo. La disposizione rappresenta un passo importante per valorizzare il ruolo del personale sanitario in un settore cruciale.

All’interno delle disposizioni previste dalla Legge di stabilità per l’anno 2026, recentemente approvata durante l’ultima riunione del Consiglio regionale del Lazio, vi è una misura che riveste un’importanza particolare per me e sulla quale ho dedicato notevoli sforzi: verrà erogata un’indennità una tantum destinata al personale sanitario che opera nei servizi di pronto soccorso delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per un totale di 3,7 milioni di euro. Questa affermazione è stata rilasciata in una nota dal Consigliere regionale del Lazio appartenente a Forza Italia, Cosmo Mitrano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

