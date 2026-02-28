Indagini sui cellulari e sull' incontro notturno | chi era il palermitano Gabriele Citrano ucciso con 7 coltellate a Firenze

Le indagini sulla morte di Gabriele Citrano, 33 anni, si concentrano sull'analisi dei cellulari e sull'incontro notturno avvenuto tra il 26 e il 27 febbraio in un appartamento di via Reginaldo Giuliani, alla periferia di Firenze. Citrano, originario di Palermo e da tempo residente a Pisa dove lavorava per Ikea, è stato trovato con almeno sette ferite profonde da arma da taglio.

Almeno sette coltellate profonde avrebbero ucciso Gabriele Citrano, il 33enne palermitano, da mesi residente a Pisa dove lavorava per Ikea, ucciso tra il 26 e il 27 febbraio in un appartamento di via Reginaldo Giuliani, alla periferia di Firenze. Per il delitto i carabinieri hanno arrestato tre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Tre arresti per l'omicidio del palermitano Gabriele Citrano a FirenzeSvolta nelle indagini sull'omicidio Gabriele Citrano, 33enne palermitano, residente a Pisa dove lavorava come designer di cucine per una...

Leggi anche: Omicidio a Firenze: Gabriele Citrano ucciso per un debito di 2000mila euro. Chi sono gli arrestati

Svolta nell'omicidio di Gabriele Citrano: tre arrestati Le indagini sull'uccisione del 33enne palermitano nella notte fra il 26 e il 27 febbraio a Firenze: un debito non riscosso all'origine di una rissa che ha portato alla morte del designer @TgrRai x.com