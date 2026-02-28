Incidente tram Milano | 2 morti 50 feriti indagini su malore

A Milano un tram della linea 9 è deragliato ieri pomeriggio all’angolo tra via Lazzaretto e piazza della, provocando due morti e più di cinquanta feriti. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell’incidente, mentre i soccorritori hanno assistito le persone coinvolte e trasportato i feriti negli ospedali. La città si risveglia con il ricordo di quanto accaduto.

Milano si risveglia con il cuore pesante dopo il drammatico deragliamento di un tram della linea 9. L'incidente, avvenuto ieri pomeriggio all'angolo tra via Lazzaretto e piazza della, ha scosso la città, lasciando due vittime e oltre cinquanta feriti. Il convoglio, rimosso all'alba, ha interrotto la circolazione fino a questa mattina, quando il servizio è tornato regolare. Le indagini sono in corso per capire cosa abbia causato lo schianto, con un'attenzione particolare alla salute del conducente, che avrebbe potuto accusare un malore. La scena dell'incidente è stata rimossa all'alba grazie all'intervento congiunto di vigili del fuoco, polizia locale e tecnici dell'Atm. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Incidente tram Milano: malore autista, 2 morti e 50 feriti

Deraglia tram a Milano e investe alcune persone: due morti e 40 feriti. Ipotesi malore del conducente.

