Incidente tram Milano | malore autista 2 morti e 50 feriti

A Milano, un tram della linea 9 ha deragliato in una curva di viale Vittorio Veneto a causa di un malore dell’autista. L’incidente ha provocato due morti e più di cinquanta feriti. La scena si è svolta questa mattina, con i soccorritori che sono intervenuti sul posto per assistere i coinvolti e ricostruire quanto accaduto.

Milano si sveglia con il segno di un dramma che ha colpito la sua rete di trasporto pubblico. Un tram della linea 9, in una curva di viale Vittorio Veneto, ha perso il controllo, deragliando e causando un bilancio pesante: due vittime e oltre cinquanta feriti. Tra gli ospedali della città, i medici si sono presi cura dei feriti, nessuno dei quali in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente, due mazzi di fiori bianchi e una scritta essenziale: Il cordoglio di Atm. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e lesioni colpose. La pm Elisa Calanducci sta aspettando il dossier della Polizia Locale prima di procedere con atti formali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Tram deragliato a Milano, due morti e 48 feriti. L’autista ammette di aver avuto un maloreUn bilancio pesantissimo, di due morti e 48 feriti e un tram deragliato nel cuore di Milano in pieno giorno.

Tram deragliato a Milano, due morti e 48 feriti: l’ipotesi di un guasto al freno d’emergenza dopo il malore dell’autista(Adnkronos) – Sono state acquisite le immagini delle telecamere di bordo del tram della linea 9 che nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 febbraio, è...

