Un tram della linea 9 a Milano è uscito dai binari, finendo contro un edificio e investendo alcune persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per aiutare i feriti e recuperare i coinvolti. Al momento si contano due vittime e circa 40 persone ferite. Si ipotizza un malore del conducente come possibile causa dell’incidente. La sindaca della città ha espresso solidarietà alle persone colpite.

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Dalle prime ricostruzioni il mezzo andava ad altissima velocità. È di due morti - un è un sessantenne italiano e un uomo senza fissa dimora - e una quarantina di feriti, di cui due gravi, 6 gialli 32 in codice verde, il primo bilancio dell'incidente avvenuto alle 16.12 a Milano per il deragliamento del tram 9 in viale Vittorio Veneto. Il tram era diretto a Porta Genova: i vigili del fuoco stanno completando le attività di estricazione e bonifica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Deraglia tram a Milano e investe alcune persone: due morti e 40 feriti. Ipotesi malore del conducente. Meloni: "Solidarietà a Milano"

Deraglia tram a Milano e investe alcune persone: due morti e 40 feriti. Un testimone: "Andava ad altissima velocità". Ipotesi malore del conducenteUn tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al...

Deraglia tram a Milano e investe alcune persone: due morti e 39 feriti, uno grave. Un testimone: "Andava ad altissima velocità". Ipotesi malore del conducenteUn tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al...

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Deraglia tram a Milano, c'è una vittima; Milano, tram deraglia in centro e si schianta contro un ristorante: numerosi feriti; Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo, le immagini; Tram deragliato a Milano, l'intervento dei soccorritori.

Milano, tram deraglia e travolge i passanti: un morto e 39 feriti, uno graveUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si indaga per omicidio colposo ... rainews.it

DIRETTA - Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo, due morti e 38 feritiDue morti e 38 feriti: è il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto questo pomeriggio in viale Vittorio Veneto a Milano. La prima vittima accertata è un pedone di 60 anni, investito dal tram prov ... msn.com

MILANO, DERAGLIA TRAM IN VIA VITTORIO VENETO: UNA VITTIMA, DECINE DI FERITI. VENTICINQUE VIGILI DEL FUOCO IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO Grave incidente ferroviario nel centro di Milano, in via Vittorio Veneto, dove u - facebook.com facebook

[27.02-17:10] #Milano tram della linea 9 deraglia in viale Vittorio Veneto +1 morto +40 feriti (di cui 2 in condizioni critiche) x.com