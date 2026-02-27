Un tram è deragliato questa mattina a Milano, in viale Vittorio Veneto, provocando la morte di due persone. Il sindaco della città ha riferito che l’autista del tram è molto esperto e che il mezzo coinvolto è relativamente nuovo. Dopo l’incidente, le autorità stanno indagando per chiarire le cause e le circostanze dell’accaduto. Non sono ancora stati resi noti ulteriori dettagli ufficiali.

Il sindaco di Milano Beppe Sala parla con i giornalisti dopo il tragico incidente avvenuto in viale Vittorio Veneto nel quale sono morte due persone. “Il mezzo è nuovo, il conducente è molto esperto, in servizio da solo un’ora. La cosa un po’ particolare è che lì c’è una fermata che è stata saltata. E quindi aggiunge un elemento di più a quello che è successo. Ci saranno indagini, è inutile che mi metta io a fare ipotesi“, ha detto il primo cittadino. Nel pomeriggio di giovedì il tram della linea 9 è deragliato schiantandosi contro un palazzo e causando morti e feriti. “Lavori sui binari? No, la dinamica è abbastanza chiara. Il tram arrivava in velocità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tram deragliato a Milano, Sala: "Autista molto esperto, il mezzo è nuovo"

Tram deragliato a Milano, il sindaco Sala: conducente molto esperto"Pare non sia stata una questione tecnica ma molto legata al conducente", ha spiegato il primo cittadino di Milano.

L’autista del tram deragliato e l’ipotesi di un malore. Sala: «Il mezzo aveva saltato una fermata»«Io non posso ipotizzarlo, ma (un malore del conducente del tram, ndr) è certamente una delle ipotesi che si possono immaginare».

Milano, tram deragliato. Sala: Autista molto esperto, mezzo nuovo

