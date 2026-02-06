Olimpiadi Milano-Cortina | Volare con Maria Carey e Valentino Rossi autista del tram di Mattarella La sfilata degli atleti

Alle 20.30, allo stadio San Siro, è iniziata la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La piazza era piena di spettatori e tifosi, pronti a vivere la prima grande emozione dell’evento. La sfilata degli atleti ha aperto ufficialmente le gare, mentre sul palco si sono alternati artisti come Maria Carey e Valentino Rossi, che ha fatto da autista del tram di Mattarella. La manifestazione ha mostrato un mix di tradizione e spettacolo, con l’entusiasmo che si sente già nell

MILANO – Ha preso ufficialmente il via allo stadio San Siro la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, diffuse in 2 città e 3 regioni. Cinquanta leader mondiali, incluso il vicepresidente Usa J. D. Vance. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato allo stadio sul tram numero 26 guidato da Valentino Rossi. Insieme verso i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026???? pic.twitter.comNmJ28zcVUP Lo stadio San Siro registra il sold out, sono 61mila i presenti al Meazza per il grande show inaugurale. Tanti omaggi alla storia, cultura e arte italiana. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Olimpiadi Milano-Cortina: “Volare” con Maria Carey e Valentino Rossi autista del tram di Mattarella. La sfilata degli atleti Approfondimenti su Milano Cortina La sorpresa di Mattarella alle Olimpiadi: arriva in tram con Valentino Rossi come autista Questa sera il presidente Sergio Mattarella sorprende tutti arrivando alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Olimpiadi Milano-Cortina, Mattarella arriva su un tram guidato da Valentino Rossi: la sorpresa del Presidente Sergio Mattarella ha fatto un’entrata inaspettata alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026, la scaletta della cerimonia d’apertura a San Siro: Mariah Carey canta Volare…; Mariah Carey a Milano Cortina 2026: cosa c’è dietro il suo stile candy pop; Olimpiadi Milano Cortina 2026: spoilerato lo show di Mariah Carey a San Siro. Il video; Come sarà la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi: l'ellisse al centro del campo, le sculture sugli spalti, Mariah Carey canta Volare (e Laura Pausini l'inno nazionale). L'acuto di Mariah Carey fa Volare la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortinapartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it Olimpiadi Milano-Cortina: Volare con Maria Carey e Valentino Rossi autista del tram di Mattarella. La sfilata degli atletiHa preso ufficialmente il via allo stadio San Siro la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, diffuse in 2 città e 3 regioni ... firenzepost.it Al palaghiaccio di Varese i Mastini scendono in pista per celebrare l'inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 facebook #Olimpiadi Milano-Cortina, si aprono i giochi (gli aggiornamenti). Dalle 20 la cerimonia a San Siro. Con 35 capi di Stato e governo. A sfilare, 146 azzurri x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.