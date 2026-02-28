Incidente tram a Milano il tranviere | Ho avuto un malore Si indaga per omicidio colposo Sequestrato il cellulare

A Milano, un incidente ha coinvolto un tram che viaggiava in via Vittorio Veneto, causando due morti e più di cinquanta feriti tra i passeggeri della linea 9. Il conducente ha dichiarato di aver avuto un malore mentre era alla guida. Le autorità hanno disposto il sequestro del suo cellulare e stanno ancora indagando per omicidio colposo. La città si risveglia sotto shock per quanto accaduto.

La pista principale resta quella legata a un errore umano - magari per un malore - e non a un guasto tecnico. Due le persone morte, erano entrambi passeggeri Il giorno dopo il grave incidente del tram in via Vittorio Veneto, Milano si risveglia ancora frastornata dallo schianto che ha provocato la morte di due uomini e il ferimento di oltre cinquanta persone, a quanto pare tutti passeggeri del mezzo Atm della linea 9 che viaggiava con destinazione finale Porta Genova. Le due persone morte sono Ferdinando Favia, 60 anni e Abdou Karim Toure, senegalese di 56 anni, viaggiavano sul tram e sono state scaraventate fuori al momento del deragliamento, per poi essere schiacciate dal pesante mezzo Atm. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Tram deragliato a Milano, le foto dell'incidente: "Andava velocissimo", si indaga per omicidio colposoLe immagini dell'incidente avvenuto a Milano, dove un tram è deragliato in viale Vittorio Veneto provocando un morto e diversi feriti.

Deraglia tram a Milano, c’è una vittima e 39 feriti. Si indaga per omicidio colposoÈ di una vittima e 39 feriti il bilancio, ancora provvisorio, del deragliamento di un tram della linea 9 avvenuto oggi pomeriggio a Milano.

Incidente Tram a Milano, decine di feriti e due morti per deragliamento del 9La tradegia del tram 9 della ATM a Milano che deraglia ad alta velocità uccidendo 2 persone e facendo danni, con 40 feriti: TUTTI i dettagli ... missionline.it

Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: passanti incastrati sotto il mezzo. Due morti e 39 feritiPaura a Milano nel tardo pomeriggio: il tram della linea 9 deraglia in pieno centro e si schianta contro un edificio, investendo i passanti. C'è chi racconta: «Ho visto la morte in faccia». Situazione ... automoto.it

Le linee 1, 9 e 33 cambiano servizio dopo il grave incidente di venerdì pomeriggio 27/02/2026 in viale Vittorio Veneto Tram 1 I tram fanno servizio tra Roserio e Repubblica. Tra Repubblica e Greco i tram sono sostituiti da bus. In alternativa, tra Rovereto (Grec - facebook.com facebook

#Milano, #incidente tram: concluse le operazioni di soccorso, squadre dei #vigilidelfuoco impegnate nella messa in sicurezza dell’area - x.com