Deraglia tram a Milano c’è una vittima e 39 feriti Si indaga per omicidio colposo

Un tram della linea 9 si è deragliato nel pomeriggio a Milano, provocando un incidente che ha causato una persona deceduta e 39 feriti. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause dell’incidente e hanno aperto un’indagine per omicidio colposo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e supportare le operazioni di sicurezza.

È di una vittima e 39 feriti il bilancio, ancora provvisorio, del deragliamento di un tram della linea 9 avvenuto oggi pomeriggio a Milano. Lo rendono noto i vigili del fuoco, che stanno operando con cinque mezzi e 25 uomini. Sul posto anche le forze dell’ordine e il 118. Un ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso; sei sono i codici gialli e trentadue quelli verdi. Al momento del deragliamento, il tram era pieno di persone che per l’impatto sono cadute per terra. La vittima, invece, è stata recuperata sotto il tram deragliato ed era quindi con tutta probabilità un passante che stava camminando in viale Vittorio Veneto. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre ancora una persona rimasta incastrata. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Milano, tram deraglia e investe i passanti: c’è un morto. Si lavora per estrarre i feriti incastrati. Si indaga per omicidio colposoSi indaga per omicidio colposo e lesioni in seguito al deragliamento di un tram della linea 9 a Milano.

Deraglia tram a Milano, c’è una vittima e 39 feritiC’è una vittima per il deragliamento del tram numero 9 avvenuto nel pomeriggio di oggi 27 febbraio a Milano .

