Un tram è deragliato questa mattina a Milano in viale Vittorio Veneto, causando danni e interruzioni nel traffico. Le foto dell'incidente mostrano il mezzo fuori dai binari, mentre i soccorritori lavorano sul posto. Secondo le testimonianze, il tram procedeva a velocità elevata prima dello scoppio del guasto. La polizia ha aperto un’indagine per omicidio colposo.

Le immagini dell'incidente avvenuto a Milano, dove un tram è deragliato in viale Vittorio Veneto provocando un morto e diversi feriti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tram deragliato a Milano, le foto dell'incidente: "Andava velocissimo", si indaga per omicidio colposo

Deraglia tram a Milano, c’è una vittima e 39 feriti. Si indaga per omicidio colposoÈ di una vittima e 39 feriti il bilancio, ancora provvisorio, del deragliamento di un tram della linea 9 avvenuto oggi pomeriggio a Milano.

Milano, tram deraglia e investe i passanti: c’è un morto. Si lavora per estrarre i feriti incastrati. Si indaga per omicidio colposoSi indaga per omicidio colposo e lesioni in seguito al deragliamento di un tram della linea 9 a Milano.

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Tram deragliato a Milano, un morto e 39 feriti; Milano, tram deraglia in centro e si schianta contro un ristorante: numerosi feriti; Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo, le immagini; Deraglia tram a Milano, c'è una vittima.

Milano, tram deraglia e travolge i passanti: un morto e 39 feriti, uno graveUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si lavora per estrarre le persone ancora incastrate sotto il mezzo. rainews.it

Tram deraglia a Milano, un morto e 39 feriti (uno in codice rosso). «Persone incastrate sotto al mezzo»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. ilgazzettino.it

Un morto e diverse decine di feriti. Questo il bilancio, ancora provvisorio, dell’incidente avvenuto questo pomeriggio in viale Vittorio Veneto a Milano, dove un tram della linea 9 è deragliato. La vittima accertata non era un passeggero del mezzo e sarebbe stat - facebook.com facebook

#Milano, dalle 16:15 #vigilidelfuoco impegnati in zona Porta Venezia per tram deragliato, schiantatosi poi contro un palazzo: un uomo è deceduto, numerosi i feriti, 5 squadre al lavoro [ #27febbraio 17:30] x.com