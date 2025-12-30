Incidente tra auto e moto | 19enne in ospedale

Un incidente tra auto e moto si è verificato ieri pomeriggio a Seregno, in piazza Prealpi. Un giovane di 19 anni è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate nell’incidente. Le autorità stanno ancora ricostruendo l’accaduto e garantiscono l’intervento delle forze dell’ordine per chiarire le dinamiche.

Un ragazzo di 19 anni è finito in ospedale a seguito di un incidente stradale avvenuto alle 18.30 di ieri, lunedì 29 dicembre, a Seregno in piazza Prealpi.Il sinistro è avvenuto tra un'auto e la moto del giovane per cause ancora da accertare. Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto i.

