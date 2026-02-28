Incendio in casa all’alba | grave una donna

All’alba di oggi, un incendio ha interessato un appartamento al piano terra di una villetta in via Curiel a Fusignano. Una donna di 91 anni è stata soccorsa dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale a Ravenna in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno cercato di mettere in sicurezza l’edificio e spegnere le fiamme.

Fusignano (Ravenna), 28 febbraio 2026 – È stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Ravenna la donna di 91 anni nel cui appartamento al piano terra di un villetta situata in via Curiel a Fusignano, poco prima dell'alba di oggi (erano circa le 5.30) è divampato un incendio. Le condizioni dell’anziana sono apparse subito molto gravi. Dopo essere stata rianimata, è stata trasportata all’ospedale di Ravenna. I soccorsi a Fusignano: la signora è stata portata in ospedale Le cause e i soccorsi Le cause sono al vaglio del personale tecnico dei vigili del fuoco e dei carabinieri della locale stazione. Ad allertare i soccorsi è stata una persona che risiede al primo piano del medesimo immobile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

